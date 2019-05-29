مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل الإمارات لإجراء محادثات

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على تويتر أنه وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات غدا الأربعاء بشأن "القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذا الأمنية المهمة في المنطقة".وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذاالشهر على ناقلات نفط في الخليج. وأنحت واشنطن، وهي حليف مقرب للسعودية والإمارات، منافستي إيران الإقليميتين، باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.

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