الكباشي: لم نعلق الاتصالات مع المعارضة السودانية

نقل تلفزيون الحدث عن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي أن

الاتصالات "لم تنقطع" مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضةالرئيسي، وأن لجنة مشتركة تعمل "لتقريب وجهات النظر" بين الجانبين.

وأبلغ الكباشي القناة بأن المجلس لن يتراجع عما اتفق عليه مع المعارضة.