الملك سلمان يصدر عددًا من القرارات الهامة عقب الاجتماع مع الوزراء

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، فى قصر الصفا بمكة المكرمة.

وأوضح معالى وزير الإعلام الأستاذ تركى بن عبدالله الشبانة، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أصدر القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم ( 128 / 35 ) وتاريخ 5 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية فى المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية فى مجال الحياة الفطرية، وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم ( 151 / 41 ) وتاريخ 3 / 3 / 1440هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 21 ـ 35 / 40 / د ) وتاريخ 7 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية فى الدول، وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:

1- يكون تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من خلال تشكيل لجنة دائمة فى وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف البرنامج.

2 - تشكيل لجنة فى إمارات المناطق تكون هى الجهة المشرفة ، تتولى تنفيد البرنامج، وإعداد تقرير ربع سنوى عن تنفيذه البرنامج ورفعه إلى اللجنة الدائمة.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنصوص عليها فى المادة ( الثالثة عشرة ) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ ، برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد، وعضوية كل من : الدكتور محمد بن حمد الفهد، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان، والدكتور أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور على بن أحمد الشيخي، والدكتور محمد بن حمد المغيولي.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 31 / 40 / د ) وتاريخ 16 / 6 / 1440هـ، ورقم ( 12 ـ 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 213 ) وتاريخ 24 / 6 / 1428هـ، ليشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية ( اثنى عشر ) من ذوى الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة فى مجالات البترول والطاقة والبحث العلمى .

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سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات فى الجهات الحكومية.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة ( سفير )، وذلك على النحو التالى:

1- تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2- ترقية خالد بن عبدالله بن أحمد الشويعر إلى وظيفة ( نائب المحافظ ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.

3- تعيين عبدالله بن محمد بن صالح البراك على وظيفة ( مساعد أمين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4- ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هويمل إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.

5- ترقية سعد بن غيثان بن سعد القرنى إلى وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.

6- ترقية محمد بن زيد بن على بن خثلان إلى وظيفة ( مستشار خدمة مدنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.