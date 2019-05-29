صحيفة مغربية: الملك محمد السادس لن يشارك في القمة العربية الطارئة

كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية، أنه علم من مصادر خاصة، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية الطارئة، التي تعقد في مكة نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت ان "الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية". ولفتت إلى أن المغرب أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى، التي وافقت على عقدها.
يذكر انه تستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 أيار، بينما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 أيار، لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.
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