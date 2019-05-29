صحيفة مغربية: الملك محمد السادس لن يشارك في القمة العربية الطارئة

كشفت صحيفة "هسبريس" ​المغرب​ية، أنه علم من مصادر خاصة، أن العاهل المغربي الملك ​محمد السادس​، لن يشارك في ​القمة العربية​ الطارئة، التي تعقد في مكة نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت ان "الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، سيمثله في القمة العربية الـ31 في ​السعودية​". ولفتت إلى أن المغرب أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين ​الدول العربية​ الأولى، التي وافقت على عقدها.

يذكر انه تستضيف ​مكة المكرمة​ ​القمة الإسلامية​ في دورتها العادية يوم الجمعة 31 أيار، بينما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 أيار، لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.