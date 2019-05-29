رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة يقدم استقالته رسميا

قدم رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر أونيل، رسميًا، استقالته بعد أن فقد دعم البرلمان خلال أسابيع من الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي.
وقوبل قرار أونيل، بالتصفيق عندما أعلن أمام البرلمان أنه قدم استقالته إلى الحاكم العام بوب داداي، لافتا إلى انه من المرجح اختيار بديل له، مشيرا إلى انتهاء فترة من الفوضى السياسية، فيما أرجأ البرلمان جلسته حتى العاشرة صباح غد، بعد أن أنهى أونيل كلمته.
وكان أونيل قد رفض دعوات الاستقالة لأسابيع لكن خصومه أعلنوا أنهم حصلوا على دعم كاف في البرلمان للإطاحة به بسبب مجموعة من المظالم بما في ذلك صفقة غاز مع توتال الفرنسية والتي شكك المعارضون فيها.
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