السيسي: الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد

علق الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، على تسلم السلطات المصرية ​الإرهاب​ي هشام عشماوي من ​الجيش الليبي​، قائلا: "تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه".

وأضاف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "تحية وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع، وكان السيف وقت الهجوم". وأكد ان "الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداء لأجل الوطن، عاشت مصر برجالها".

يذكر ان عشماوي اتهم بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق ​هشام بركات​، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات.