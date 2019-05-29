23 قتيلا في اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في مالي

أعلنت الحكومة المالية "مقتل 23 شخصًا وإصابة 15 آخرين بجروح، إثر اصطدام حافلة نقل ركاب عموميّة صغيرة بشاحنة لنقل الرمال على الطريق الوطني رقم 6"، على بعد حوالى 50 كلم شرق باماكو".
وأوضحت الحكومة في بيان أنّ "وفقًا للشهادات الأولى الّتي تمّ جمعها في الموقع، فإنّ إطار الحافلة انفجر فأصبحت الحافلة وجهًا لوجه مع الشاحنة الّتي كانت آتية من الجهة المقابلة. كان الاصطدام الأمامي عنيفًا للغاية".
كما دعت شركات النقل إلى "الامتثال الصارم بالقوانين المتعلّقة بالضوابط التقنية والحذر على الطرق".
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