ميركل أعلنت دعم فيبر لرئاسة المفوضية الأوروبية

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ "أنّها تدعم مرشح يمين الوسط ​مانفريد فيبر​، لرئاسة ​المفوضية الأوروبية​، في المفاوضات مع القادة الأوروبيين".

وأكّدت في تصريح على هامش قمة في بروكسل أنّ "بعض زملائها يدعمون مرشحين آخرين، لكنّ العمل للتوصّل إلى تسوية سوف يستمرّ"، لافتةً إلى أنّ "لدينا مسؤوليّات تجاه ناخبينا، وعلينا أن ننتظر ونرى. من المبكر الحديث بشأن ذلك، كلّ واحد يحتاج الى إظهار المرونة والاستعداد للانخراط في تسوية".

وكانت قد خسرت كتلة "حزب الشعب الأوروبي" من يمين الوسط، الكثير من المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة الأسبوع الماضي، ويطالب قادتها بالألماني المحافظ فيبر لشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية.