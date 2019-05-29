"الجمهورية": خليل وجّه مراسلات إلى الوزارات بشأن إعداد موازنة سنة 2020

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير المال ​علي حسن خليل​ وجّه مراسلات إلى الوزارات في شأن إعداد موازنة سنة 2020 الّتي يُفترض أن تُعدَّ ابتداء من الشهر المقبل".

في هذا الإطار، ركّز خليل على أنّ "بناءً على الخفض الّذي بلغه ​العجز​ في موازنة 2019، يؤمَل بطبيعة الحال أن نصل إلى عجز أقل".