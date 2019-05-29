عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير المال علي حسن خليل وجّه مراسلات إلى الوزارات في شأن إعداد موازنة سنة 2020 الّتي يُفترض أن تُعدَّ ابتداء من الشهر المقبل".
في هذا الإطار، ركّز خليل على أنّ "بناءً على الخفض الّذي بلغه العجز في موازنة 2019، يؤمَل بطبيعة الحال أن نصل إلى عجز أقل".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمهورية": خليل وجّه مراسلات إلى الوزارات بشأن إعداد موازنة سنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.