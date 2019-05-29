"الجمهورية": لجنة المال ستبدأ أولى جلساتها لدرس مشروع الموزانة يوم الإثنين

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​لجنة المال والموازنة​ ستبدأ أولى جلساتها لدرس هذا مشروع موزانة 2019 اعتبارًا من الإثنين المقبل، على أن تليها جلسات متتالية بعد عطلة ​عيد الفطر​، وقد تسلّم رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ 30 نسخة ورقيّة من المشروع بالصيغة الّتي أقرّها ​مجلس الوزراء​".

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