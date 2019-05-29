إصابة 130 شخصا بأعاصير عنيفة اجتاحت ولايتي أوهايو وإنديانا

اجتاحت أعاصير عنيفة، مناطق عديدة من ولايتي ​أوهايو​ و​إنديانا​ الواقعتين في منطقة الغرب الأوسط من ​الولايات المتحدة​، مخلفة دمارا واسع النطاق.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى إصابة أكثر من 130 شخصا بهذه الأعاصير.

هذا وذكرت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق، نقلا عن السلطات المحلية بالولايتين، مقتل رجلا يبلغ من العمر 81 عاما، فيما أصيب 12 أخرين، ودُمر قرابة 90 منزلا حتى الآن.