مصادر الخارجية للجمهورية: نتوقع إمكانية انطلاق المفاوضات بملف الحدود خلال أسبوعين

كشف مصادر ​وزارة الخارجية والمغتربين​، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ أبلغ إلى وزير الخارجية ​جبران باسيل​، أنّه حمل وجهة نظر ​لبنان​ إلى ​إسرائيل​، وأنّ الأخيرة وافقت على رؤية لبنان لمسار الترسيمين الحدوديين البحري والبرّي معًا".

وتوقّعت المصادر "إمكانيّة انطلاق المفاوضات خلال أسبوعين"، لافتةً إلى أنّ "ما يُرتّب في مسألة المفاوضات يتعلّق بجدول أعمال هذه المفاوضات ودور ​الأمم المتحدة​ فيها وعلى أي مستوى ستتمثّل".

وأفادت بأنّ "أجواء اللقاء بين باسيل وساترفيلد أكثر من إيجابية، وأنّ الرؤية الّتي عبّر عنها رئيس الجمهورية في رسالته، سائرة كما هي".