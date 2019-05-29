الجمهورية: مكان المفاوضات بشأن ترسيم الحدود محدد في مقر الأمم المتحدة بالناقورة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "مكان المفاوضات في شأن ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، مُحدَّد في مقر ​الأمم المتحدة​ في ​الناقورة​، بضيافتها ورعايتها وتحت علمها، وبمشاركة الوسيط الأميركي وحضور الجانبين اللبناني والاسرائيلي، وأنّ ​الوفد اللبناني​ سيكون عسكريًّا مغطّى سياسيًّا، في حال انتهت المفاوضات إلى اتفاق توقّعه جميع الجهات".

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