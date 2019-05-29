شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن عم تميم": سياسات "الحمدين" متناقضة.. يدعمون فلسطين واليهود بنفس التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم الأمير تميم بن حمد ، أن تنظيم الحمدين يعذب القطريين ويسحب جنسياتهم فى الوقت الذي يجنس فيه العجم قائلا فى تغريدة له عبر تويتر: "فى بلدى قطر يتم تعذيب الناس على البارد بطريقة خبيثة جدا.. سياسات تنظيم الحمدين ومستشارهم الصهيونى عزمى بشارة فى قمة التناقض".

واتهم فهد تميم بن حمد بدعم ميليشيات الحوثى فى اليمن رغم مشاركتها فى عاصفة الحزم متسائلا: " إلى أين تسير الدوحة؟، متابعا:" على ماذا يدل إدعاء تنظيم الحمدين الإرهابى بدعم فلسطين وفى نفس الوقت بناء مستوطنات لليهود!، ماذا نسمى هذا التناقض العجيب ؟! أهى لعبة خبيثة أم لعبة غبية أم ألعاب بهلوانية؟!.