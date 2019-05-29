حرب الطرقات.. 25 قتيلا و2000 جريح في أسبوع واحد

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 2005 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1428 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 29 ألف و339 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و101 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 19 ألف و238 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و261 ألف و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4066 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5933 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 102 مركبة.