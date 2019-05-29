شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تكذب.. لا مجال للتفاوض مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء أمس الثلاثاء: إن “طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء عن “موسوي” قوله: “نحن الآن لا نرى مجالاً لأي مفاوضات مع أمريكا”، في استمرار للمواقف الإيرانية المتناقضة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من طوكيو أمس الأول، أن “بلاده مستعدة للحوار مع طهران، إن كانت الأخيرة تريد ذلك”.

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وأعلن التلفزيون الياباني أمس، أن رئيس الوزراء شينزو آبي، سيزور طهران الشهر القادم للقاء المرشد علي خامنئي ورئيس النظام حسن روحاني؛ للوساطة بين واشنطن وطهران لبحث إمكانية عقد مفاوضات بين الطرفين.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي والمحلل الإيراني – الأمريكي، علي رضا نادر، أن نظام الملالي يقترب من مرحلة اللاعودة؛ إذ يواجه اضطرابات داخلية وضغوطاً خارجية هائلة بسبب سلوكه العدواني.

وأضاف “نادر” أن النظام بالترويج لاحتمال وقوع حرب يخيف الإيرانيين الساخطين في الداخل من جهة، ويساعد على تمكين اللوبي المناهض للحرب في الولايات المتحدة من التحرك لصالحه من جهة أخرى.

وأكد أن المرشد علي خامنئي والنخبة الحاكمة يعرفون مدى كراهية الشعب لهم، ويخشون من العصيان أو اندلاع ثورة.