شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. فرار 82 ألف شخص بسبب القتال في «طرابلس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب النزاع وتدهور الأوضاع في المناطق المتضررة في العاصمة الليبية وما حولها أكثر من 82 ألف شخص.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تدهور الظروف على الأرض، مع تزايد نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المتضررة من النزاع.
وأعرب المكتب عن قلقه إزاء استمرار انخفاض إمدادات المياه إلى طرابلس بنسبة 37%، من شبكة أنهار صناعية، في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: “إنه أعاد تأهيل 15 منشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا حتى الآن؛ استجابة لاحتياجات السكان المحليين”.
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