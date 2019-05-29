لماذا وضع رجال المخابرات "سماعة" على رأس الإرهابي عشماوي؟

كتب ـ محمد الصاوي:

تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

ووضع رجال المخابرات على وجه الإرهابي عشماوي، "غشاوة" على عينيه، حيث ظهر معصوب العينين، كما تم وضع سماعة على أذنيه وظهرت يداه مقيدتان داخل الطائرة الحربية التي نقلته من ليبيا إلى القاهرة.

وقال مصدر أمني، لمصراوي، إن وضع السماعة إجراء متبع لدى القوات الخاصة في عمليات القبض...