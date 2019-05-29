"سرية تامة".. كيف تعامل مطار القاهرة مع تسليم الإرهابي هشام عشماوي؟

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة، إن صالة 4 بمطار القاهرة الدولي المخصصة للطائرات الخاصة، شهدت وصول طائرة حربية لتسليم الإرهابيين هشام عشماوي، وبهاء علي، من دولة ليبيا، يوم الثلاثاء، وسط فرض حالة شديدة من السرية.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن عملية تسلم مصر للإرهابي عشماوي تمت وسط سرية تامة داخل مطار القاهرة، ولم يكن يعلم العاملون بالمطار بهذا الأمر، باستثناء...