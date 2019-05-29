رئيس السكة الحديد يوجه بتكثيف الرقابة على حجز التذاكر لمنع السوق السوداء

كتب رضا حبيشى

وجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بتكثيف الرقابة على عمليات حجز التذاكر وتواجد مفتشى الهيئة أمام شابيك الحجز بالمحطات لمنع تسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، مع ضرورة الالتزامات بتعليمات الحجز بالرقم القومى بـ4 تذاكر كحد أقصى لكل راكب. كانت هيئة السكة الحديد قررت تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان، ويقتصر حجز مقاعدها لرحلات...

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