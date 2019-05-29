الغارديان: اتهام السعودية بتدبير هجوم على معارض مقيم في لندن

أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير بعنوان "اتهام السعودية بتدبير هجوم على معارض مقيم في لندن"، إلى إخطار قانوني أرسلته شركة محاماة بريطانية نيابة عن المعارض غانم الدوسري إلى سفارتي المملكة في لندن وواشنطن، ويدعي الإخطار حدوث هجوم مدبر وخطير رتبته المملكة ضد المعارض غانم الدوسري الذي يعيش في لندن تحت حماية الشرطة.
ولفتت إلى أن السفارة السعودية في لندن تسلمت الإخطار الثلاثاء من محامي الدوسري الذي يقول إنه تعرض للاستهداف من السعودية باستخدام فيروسات إليكترونية ابتكرتها شركة إن إس أو الإسرائيلية المثيرة للجدل. وأوضحت أن هناك ادعاءات بأن فيروس بيغاسوس يُستخدم من جانب حكومة السعودية وحكومات أخرى لاستهداف هواتف صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين.
وأضاف أن "خبراء أمنيين كشفوا أن بيغاسوس استغل في السابق ثغرة أمنية في تطبيق "واتس آب" للسيطرة على هاتف محام بريطاني كان يتولى قضية ضد شركة "إن إس أو"، لافتة إلى انه "حسب الإخطار، فإن غانم الدوسري تلقى رسالة نصية مشبوهة في بحزيران الماضي وتتبع خبراء مستقلون الرسالة وكشفوا أنها مرتبطة بأحد مُنشطي فيروس بيغاسوس والذي يركز على السعوديين". وإرسال هذه الإخطارات القانونية هو إجراء ضروري يسبق مرحلة رفع دعوى أمام القضاء.
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