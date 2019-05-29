وزارة الخزانة الأميركية: ما من شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة يتلاعب بقيمة عملته

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ "أيًّا من الشركاء التجاريّين الرئيسيّين للولايات المتحدة الأميركية -ولا سيما الصين- تلاعب بقيمة عملته الوطنية لتحقيق مكاسب غير عادلة".
وأوضحت في تقرير نصف سنوي، أنّ "على الرّغم من أنّ ممارسات تسع دول لا تزال بحاجة لمراقبة دقيقة، فإنّ أيًّا من الشركاء لم يتخطّ الخط الأحمر على صعيد التلاعب بالعملة لتحقيق مزايا تفاضليّة لصادراته".
والدول التسع الموضوعة تحت مجهر المراقبة الأميركي هي: الصين، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة وفيتنام.
وكانت هذه القائمة تضمّ دولتين أخريين هما الهند وسويسرا، لكنّ الولايات المتحدة أزالتهما منها.
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