الجيش اليمني يعلن مقتل 32 عنصرا من "أنصار الله" بمواجهات شمال الضالع

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، مقتل 32 عنصرا من جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، في مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وأوضح ان "مواجهات اندلعت في مناطق شخب والقفلة وباب غلق وباجة شمال وغرب مديرية قعطبة شمال الضالع أسفرت عن مقتل 32 من الحوثيين وإصابة آخرين". وأشار إلى "أن بين قتلى الحوثيين القيادي الميداني عبدالإله علي ​محمد مقداد​".

وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة تعزيزات للحوثيين في منطقة العود شمال مديرية قعطبة"، كاشفا ان "الغارة أدت إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة في منطقة الزبيريات".