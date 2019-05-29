"هواوي" ستطلب من القضاء الأميركي إبطال قرار حظر شراء منتجاتها

أعلنت شركة "​هواوي​" الصينية العملاقة للتكنولوجيا "أنّها ستلجأ إلى ​القضاء الأميركي​ المستعجل لإبطال تشريع يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها".

وأوضح المسؤول القانوني في الشركة سونغ ليوبينغ، في بيان، أنّ "القانون يقرّر بشكل مباشر بأنّ "هواوي" مذنبة ويفرض عليها عددًا كبيرًا من القيود"، معربًا عن أمله أن "تعلن المحاكم الأميركية أنّ حظر "هواوي" غير دستوري وأن تمنع تطبيقه".

وكانت الشركة قد لجأت في آذار الماضي إلى القضاء لإبطال القانون الأميركي بدعوى أنّ ​الكونغرس​ فشل في تقديم أيّ دليل يبرّر الحظر المفروض على منتجاتها.

ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء الأميركي في الوقت الّذي تواجه فيه "هواوي"، إضافة إلى القانون السابق الذكر، أمرًا تنفيذيًّا أصدره الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وفرض بموجبه حظرًا أوسع نطاقًا على منتجاتها.