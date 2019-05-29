ترامب: كنت أدافع عن جو بايدن خلال وجودي على أرض أجنبية

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بالفعل، كنت أدافع عن المرشح للانتخابات الرئاسية ​جو بايدن​ (النائم) خلال وجودي على أرض أجنبية"، مضيفا: "زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، وصفه بـ"بشخص أحمق قليل الذكاء"، وأشياء أخرى، وحينما ذكرت مقتبسا من حديثه كانت أكثر تهذيبا".

وأضاف "قلت إن زعيم كوريا الشمالية وصفه بـ"شخص منخفض الذكاء"، سائلا "هل من الممكن أن يكون ذلك سببا في إغضاب أحد.".

ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات ​السياسة​، التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في عام 2020، وهو أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.