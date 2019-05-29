أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بالفعل، كنت أدافع عن المرشح للانتخابات الرئاسية جو بايدن (النائم) خلال وجودي على أرض أجنبية"، مضيفا: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصفه بـ"بشخص أحمق قليل الذكاء"، وأشياء أخرى، وحينما ذكرت مقتبسا من حديثه كانت أكثر تهذيبا".
وأضاف "قلت إن زعيم كوريا الشمالية وصفه بـ"شخص منخفض الذكاء"، سائلا "هل من الممكن أن يكون ذلك سببا في إغضاب أحد.".
ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات السياسة، التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في عام 2020، وهو أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: كنت أدافع عن جو بايدن خلال وجودي على أرض أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.