شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المستدامة": توقعات المنظمات العالمية تؤكد قدرة مصر على الاستفادة من الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019/2020 المقدمة إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن توقعات المنظمات العالمية نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الرغم من التوقعات بتراجع أداء الاقتصاد العالمى، يؤكد تعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التوترات الدولية والاقليمة.

وذكرت الحكومة – أن هذه التوقعات تؤكد قدرة مصر علي الاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحقيق التنمية المستهدفة في ظل توافر المقومات الأساسية وعزم الدولة علي المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتكثيف الاستثمار في مختلف المجالات وعلي رأسها الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت الحكومة فى خطتها المعروضة أمام البرلمان إلى تأكيد تقارير صندوق النقد الدولى استمرارية الأداء الجيد للاقتصاد المصرى، على الرغم من التغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن الصندوق أبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى ثم عاد فى التقارير الاخيرة إلى رفع توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى.

وأوضحت الحكومة، أن صندوق النقد الدولى توقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.5% عام 2019 مع انخفاض معدلات البطالة إلي 9.9% وهبوط معدلات التضخم إلى 14% وتحسن ميزان المعاملات الجارية لتنخفض نسبة العجز المتوقعة إلي 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي فى ذات العام، وذلك علي الرغم من أزمة الاسواق الناشئة التى عصفت بالعديد من الدول.