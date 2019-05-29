شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة للحكومة بسبب العقارات الآيلة للسقوط فى بعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى لظاهرة انهيار العقارات فى عدد من محافظات الجمهورية بشكل لافت للنظر وتهديد حياة المواطنين، خاصة بعد تكرار السيناريو فى أكثر من مرة فى أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح طوبيا، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات وتطوير جزء كبير منها خلال السنوات القليلة الماضية، سواء من خلال التطوير أو إنشاء مدن جديدة وهذا الأمر يُحسب للدولة التى تسعى للقضاء على العشوائيات خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال جدول زمنى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم حصر شامل بكافة العقارات الآيلة للسقوط وخاصة شديد الخطورة منها ووضع حلول عاجلة لهذه الأماكن على أن يتم توفير مسكن بديل للأسر غير القادرة حتى يتسنى للتنفيذيين تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض هذه العقارات، مؤكدا أن الثورة العقارية فى مصر تشهد اهتمام كبيرا وخلال السنوات المقبلة سيجنى الجميع ثمار هذه المشروعات فى قطاع الإسكان.