يعتمد على "النية".. باحثون يختبرون نظام جديد لإشارات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

تعمل العاصمة النمساوية "فيينا"، على اختبار نظام ذكي لإشارات المرور، حيث يكون قادرًا على جمع المعلومات بشكل تلقائي عن المشاة، اعتمادًا على نيتهم للوقوف أو عبور الطريق.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، أوضح باحثون نمساويون بمعهد الكمبيوتر والجرافيكس والرؤية في جامعة غراز بالنمسا، أن النظام الجديد يمكنه التعرف بشكل تلقائي على رغبة الشخص في عبور الطريق، فيتحول اللون الأحمر إلى الأخضر لكي يتمكن من العبور.

Advertisements

ويستخدم النظام الجديد كاميرات مثبتة على إشارات المرور، للكشف عن الأشخاص قبل وصولهم في غضون ثوان، بمسافة تتراوح بيم 5 إلى 8 أمتار، لتحديد ما إذا كان الأشخاص يريدون عبور الطريق أم لا.

ويعتمد النظام على نماذج الحركة العالمية والمعلومات المسجلة على قاعدة بياناته، من أجل معرفة رغبة الشخص، قبل وصوله إلى إشارة المرور.

كما أفاد الباحثون بأن الأمر يتطلب ثانية واحدة لتقدير نية ورغبة الشخص، بعد ثانيتين يصبح التقدير موثوقًا به.