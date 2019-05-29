شاهد.. تعليق نجلة هشام بركات بعد القبض على هشام عشماوي

نشرت نجلة مروة ابنة الشهيد هشام بركات منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عقب القبض على الإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الليبي.
علقت مروة وقالت "إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منىواكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل واكسبتوا عائلتى لقب عائله الشهيد البطل ، فقد أفسدت عليكم دنياكم و آخرتكم".
يذكر أن السلطات المصرية تسلمت الإرهابي هشام عشماوي مساء أمس
كما تورط عشماوي في عدة عمليات ارهابية كان منها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في عام 2015، وحادث الواحات 2017، إلى جانب محاولة اغتيال وزير الداخلية في 2013.
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