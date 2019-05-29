قرقاش: انتخابات البرلمان الأوروبي تحتم على العرب تعزيز مكانتهم العالمية

أبوظبي، بروكسل (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن النتائج الدراماتيكية لانتخابات البرلمان الأوروبي تشكل انحرافاً آخر في النظام الليبرالي في أوروبا. وأضاف في تغريدة على تويتر، أمس، أن العالم العربي بحاجة إلى تقييم هذه التغييرات والعمل بجد لتأكيد مكانتهم في البنية العالمية الناشئة المتعددة المراكز. وكانت انتخابات البرلمان الأوروبي قد أظهرت تحقيق أحزاب اليمين واليمين المتطرف مكاسب كبيرة، رغم استمرار سيطرة الأحزاب المؤيدة للاتحاد بالسيطرة على البرلمان.

وانطلقت، أمس، المباحثات لاختيار قادة جدد للمؤسسات الأوروبية وسط تجاذبات واختبارات قوة بين رؤساء الدول والحكومات وقادة الكتل في البرلمان الأوروبي.

وتتركز المواجهة على رئاسة المفوضية الأوروبية، لأن من سيُنتخب لتولي هذا المنصب يجب أن يحصل على دعم رؤساء الدول والحكومات والغالبية المطلقة في البرلمان الأوروبي أي 376 صوتاً.

وحدّدت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي مرشحيها، وقد رفض رؤساء هذه الكتل، صباح أمس، أي ترشيح خارجي في إعلان تم تبنيه قبيل اجتماع لرؤساء الدول والحكومات في بروكسل.

ورفضت الكتلة الليبرالية التي تنضوي في إطارها لائحة «النهضة» المدعومة من الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، دعم هذا الإعلان. لكن عدد النواب الموقعين من الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) والاشتراكيين والخضر، يبلغ 395 وبوسعهم تهميش الكتلة الليبرالية.

وأُبلغ رئيس المجلس الأوروبي، البولندي دونالد توسك، بموقف البرلمان الذي سينقله إلى القادة الأوروبيين أثناء قمة استثنائية تُعقد في 20-21 يونيو، لاستخلاص العبر من الانتخابات التي اتّسمت بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 50% ما يعزز شرعية هذا المجلس.