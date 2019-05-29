يلدريم يستعين بحساب قديم على "تويتر" لمعركة إسطنبول

إسطنبول (وكالات)

لجأ مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، إلى استخدام حساب قديم على «تويتر» كان مخصصاً له عندما كان رئيساً للبرلمان قبل يناير الماضي. وذكر موقع «أحوال»، المتخصص في الشأن التركي، أن الحساب القديم يضم عدداً أكبر من المتابعين، يصل إلى 1.6 مليون متابع، مقارنة بنحو 249 ألف متابع لحسابه الجديد، بصفته مرشحاً في انتخابات بلدية إسطنبول.

وعندما يتصفح المستخدم حساب يلدريم يرى تغريدات عدة تبدأ من تاريخ 27 مايو، أما قبلها فالتغريدات تعود إلى 16 فبراير الماضي، ولا يوجد ما يمت للمرحلة التي بين هذين التاريخين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الدعائية الشديدة، قبل نحو شهر من إجراء انتخابات إسطنبول، التي تتسم بأهمية كبيرة لدى حزب أردوغان. ويبدو أن يلدريم، الذي شغل منصب رئيس حكومة في السابق، استشعر أهمية شبكات التواصل، التي يتقن خصمه، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو استخدامها، حيث يتابعه نحو 2.5 مليون مستخدم على «تويتر»، وتلقى تغريداته تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين. وذكر موقع «أحوال» أن عدد متابعي مرشح حزب الشعب قفز من 382 ألف مستخدم إلى 869 ألفاً خلال ليلة الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي.

وكان أوغلو قد هزم يلدريم في انتخابات إسطنبول التي أجريت في 31 مارس الماضي، لكن حزب أردوغان رفض الاعتراف بالنتيجة، وبذل محاولات جبارة لإلغاء النتائج. وأمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادتها مطلع مايو الجاري، بعدما قالت إنها توصلت إلى وجود «انتهاكات»، الأمر الذي أثار موجة انتقادات دولية واسعة، فيما أكدت المعارضة التركية ثقتها بالفوز في انتخابات الإعادة في 23 يونيو المقبل.