كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: لن نهدأ حتى نحقق النصر على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المكتب الإعلامي للجيش الليبي، بيانا أكد فيه استمرار عملياته حتى تحقيق النصر على الجماعات الإرهابية على كامل ليبيا، مشيرا إلى أنه عملية الفتح المبين.

وقال البيان إن "الفتح المبين هي عملية عسكرية أطلقها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية لتحرير العاصمة وتطهيرها من المليشيات الإرهابية ومن تحالف معها من الخارجين عن القانون".

وأضاف: "منذ أن انطلقت عملية الفتح المُبين وجيشكم الباسل مع مطلع كل يومٍ جديد يحقق تقدمات وانتصارات"

وتابع، "الفتح المبين مازالت مستمرة إلي أن تحقق كل أهدافها ويُحرّر أبناء قواتكم المسلحة آخر ما تبقى من العاصمة التي نقف اليوم داخلها".

وفي ختام البيان: "ولن يهدأ طوفان الكرامة حتى أن نحقق النصر المُبين وما النصر إلا صبر ساعة".