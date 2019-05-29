مؤلم.. لسعة عقرب وغياب المصل ينهيا حياة طفل في أزيلال

لقي طفل، أول أمس الاثنين، في دوار بوحرازن التابع لإقليم أزيلال، مصرعه بعد تعرضه للسعة عقرب سامة.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أنه كان بالإمكان إنقاذ الطفل فور تعرضه للدغة العقرب، لو قُدمت له الإسعافات الضرورية في المركز الصحي في جماعة تنانت، لكن هذا الأخير لا يتوفر على مصل لسم العقارب، مما تسبب في تأخر إسعافه ووفاته بعدها.

وتابعت المصادر ذاتها أن والد الطفل طُلب منه في المركز الصحي أن يحمل ابنه، ويقطع مسافة 50 كيلومترا، تحت شمس حارقة في اتجاه مستشفى أزيلال، إذ استغرقت الرحلة قرابة خمس ساعات، وعند وصوله إليه لم تنجح مجهودات الفريق الطبي في إنقاذ ابنه.