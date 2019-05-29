البرلمان المصري: "هيومان رايتس" تنضح سما وممولة من قطر

أكد أعضاء بالبرلمان المصري أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" ممولة من بعض الدول والجماعات الإرهابية لنشر الأكاذيب بمنطقة الشرق الأوسط، وأنها اعتادت على صياغة معلومات غير حقيقية بهدف تشويه مصر، والتعتيم على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في المنطقة.

وكانت "هيومان رايتس ووتش" أصدرت، الثلاثاء، تقريراً عن الوضع في سيناء (شمال شرق مصر)، تضمن أكاذيب حول قوات الأمن المصرية، زاعماً ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في حق المدنيين من سكان شمال سيناء، ووصف الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية وإرهابيي تنظيم داعش بأنه "نزاع مسلح غير دولي".





وكيل البرلمان: مصر سترد بالقانون

استنكر وكيل مجلس النواب المصري السيد محمود الشريف ما جاء بتقرير المنظمة حول أوضاع المصريين في شمال ووسط سيناء، مؤكداً أن المؤسسة اعتادت على تشويه مصر، والتعتيم على دور الجيش المصري الكبير في مواجهة الإرهاب في بالمنطقة.

وقال الشريف في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "منظمة هيومن رايتس واتش لا تملك أي دليل على اتهاماتها المتواصلة ضد الجيش المصري، ولا تعتد بأي مبادئ أخلاقية أو مهنية في صياغة تلك التقارير، مؤكداً أن "مصر سترد على تلك الادعاءات بشكل قانوني".



وأكد "الشريف" أن "الجيش المصري نجح في عملية تطهير سيناء من الإرهاب وبدأ في تنفيذ مشروعات قومية لخدمة أهلها ولم يغفل أبداً خلال معركته ضد الإرهابيين واجبه الوطني والإنساني تجاه أبناء وطنه".



وأشار إلى أن البرلمان المصري شكّل عدداً من اللجان التي زارت سيناء خلال الفترة الماضية لمتابعة وضع الأهالي وتقديم الخدمات المطلوبة، بخلاف اللجان من مختلف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أشادت باهتمام الجيش بالوضع الإنساني للمواطنين وتقديم كل أشكال الدعم لهم.

ولفت وكيل مجلس النواب المصري إلى أن الجيش المصري قام بدور عظيم وقدم تضحيات جليلة في معركته لتطهير سيناء من الإرهاب الذي ارتكب كل الجرائم الإنسانية بحق المدنيين من سكان سيناء وجميع المصريين، موضحاً أن "تصوير الأمر على أنه معركة ضد المدنيين هو محض افتراء ومحاولة خبيثة لتشويه جيش مصر".

الجيش المصري: تسعى لتشويه صورة الدولة

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للجيش المصري، صحة ما ورد بتقرير "هيومان رايتس ووتش" بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، ذاكراً أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.



دفاع البرلمان المصري: منظمة تنشر الأكاذيب

كما استنكر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، التقرير الأخير الصادر من المنظمة، مؤكداً أنها ممولة من الجماعات الإرهابية لنشر الأكاذيب بمنطقة الشرق الأوسط.

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وأكد "عامر" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن "هيومان رايتس تعمل علي تشويه صورة مصر أمام العالم، من خلال نشر أخبار كاذبة حول انتهاك حقوق الإنسان".

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن المنظمات الممولة من الجماعات الإرهابية تسعي للنيل من أمن واستقرار مصر، في محاولات مستمرة للعودة مرة أخرى إلى الساحة بعد إعلان مصر القضاء على الإرهاب.





ممولة من قطر

ومن جانبه طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بمحاسبة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واتهمها بأنها مدعومة من قطر، مشيراً إلى أن "التقرير ينضح سماً".

وكتب "بكري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير ينضح سماً، يزيف الحقائق وينشر الأكاذيب ويقدم شهادات غير موثقة عن الوضع في سيناء ويزعم بارتكاب قوات الجيش والشرطة المصرية جرائم حرب، ويساوي بينها وبين تنظيم داعش الإرهابي، وينسى أن دور هذه القوات هو حماية الأمن ومواجهة الإرهاب والمتعاونين معه، وهذا أمر ليس بغريب على هذه المنظمة التي أذاعت تقارير مزيفة عن الأوضاع في مصر في أوقات سابقة، هذه ليست انتهاكات ولا هي تجاوز للقانون".

وتابع عضو مجلس النواب: "وإنما هي الرد الطبيعي علي التنظيمات الإرهابية التي تقتل الآمنين في سيناء وتهدد الأمن القومي للبلاد، ويا ليت هذه المنظمة توثق لجرائمهم في القتل الجماعي للجنود والضباط والأهالي".

وأضاف: "هل تعرف هذه المنظمة أن القتلة ذبحوا وأعدموا أكثر من ٣٠٠ من شيوخ وعواقل ورموز سيناء بحجة التعاون مع الجيش والشرطة، هل سمعت بالخطف والقتل والتفجير وضرب خطوط الغاز وتفجير المنازل والمنشآت، بالقطع سمعت وتجاهلت وخرس لسانها، لأن لديها أجندتها التي اتضحت في نهاية التقرير، وهي المطالبة بوقف تسليح الجيش المصري الذي بات يقلق أعداء مصر بقدراته وتسليحه المتميز".

وأضاف: "يجب محاسبة هذه المنظمة الممولة من قطر وأجهزة الاستخبارات الدولية التي تشبه خير أجناد الأرض بتنظيم داعش الإرهابي، الذي يقتل ويذبح وأنتم مزيفون كذابون تمارسون الإرهاب الفكري، عملاء لم يدفع لكم ومن يدعمكم أو يمدكم بالأكاذيب خائن وجبان".





يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للجيش المصري، أكد في تصريحات سابقة، أن القوات المسلحة اتخذت جميع التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلاً عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

وأضاف أنه تمت إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "1008" لعام 2015، وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء، وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي "10016" وحدة سكنية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة قامت بدعم جهود الدولة في المشاريع التنموية في سيناء، بالإشراف على تنفيذ 312 مشروعاً في جميع المجالات المختلفة، وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء.

وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.