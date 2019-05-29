الجيش الليبي يسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام العشماوي.. من هو؟

تسلمت السلطات المصرية في وقت متاخر من مساء الثلاثاء من قوات الجيش الوطني الليبي قيادياً خطيراً في الجماعات الإرهابية وهو هشام العشماوي الذي يعد المطلوب الإرهابي الأول في مصر ويتهم بالتورط في 17 عملية إرهابية .

وأظهرت صور بثها التلفزيون المصري مساء الثلاثاء، تسليم الجيش الوطني الليبي الضابط السابق بالجيش هشام العشماوي إلى السلطات المصرية.

وحسب المصادر ، فقد ألقى الجيش الليبي القبض على العشماوي فى مدينة درنة وهو يرتدي حزاما ناسفا أكتوبر الماضى، وينتظر بدء محاكمته لاتهامه بالتورط فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات.

يشار إلى أن وحسب المراجع التي عاد إليها الخليج 365 فإن هشام عشماوي ضابط سابق في الجيش المصري برتبة رائد بقوات الصاعقة وأحد مؤسسي أنصار بيت المقدس وأمير في تنظيم المرابطين، انضم إلى تنظيم القاعدة بحسب المصادر الأمنية بعد إحالته إلى التقاعد في عام 2012.

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تم إلقاء القبض عليه في 8 أكتوبر 2018 في مدينة درنه شرق ليبيا من قبل الجيش الوطني الليبي.

العشماوي يعتبر المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في مصر و وأعلن إنتماءه لأيمن الظواهري قبل أن يتحالف مع كتائب أبو سليم وتكوين مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015.

ويُتهم العشماوي بأنه العقل المدبر لعدة هجمات في شمال سينا استهدفت الجيش المصري.