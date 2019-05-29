غلاب: تصريح خبيث لإيران يوحي أن الخليج يعتدي عليها

أكد وكيل وزارة الإعلام، ورئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، بأن لإيران تصريح خبيث يوحي أن الخليج يعتدي عليها.

وقال غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إيران الخميني تطلب اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج عبر تصريح خبيث يوحيأن الخليج يعتدي عليها، وان ايران لم تمارس عدوان لأربعين عام ومستمرة في عدوانها".

وتابع كما ان الطلب محاولة لهز العلاقات الأمريكية الخليجية وتريد إيران من دول الخليج الدفاع عن عدوان إيران ومواجهة أمريكا حليفها الأهم".