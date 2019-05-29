صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه سيتم اعاده استئناف رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اعتباراً من اليوم الثلاثاء. ويأتي ذلك بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في تمام الساعة 23:45 مساءً من مطار القاهرة الدولي. هذا وتهيب شركة مصر للطيران بالسادة عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم 1717 من أي موبايل، أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى الخرطوم.. بيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.