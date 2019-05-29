صهر ترامب يصل المغرب في مستهل جولة تشمل الأردن وإسرائيل

وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، إن جاريد كوشن، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، في إطار جولة تشمل أيضًا الأردن، وإسرائيل.

وبحسب وكالة الأناضول، ذكر موقع ”المغربية 360“ المحلي أن ”كوشنر وصل برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، والممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية، براين هوك“، مبينًا أن ”الوفد سيجتمع بعاهل البلاد، الملك محمد السادس، لبحث مشاركة المملكة بورشة المنامة“.

وحتى الساعة (17:40 تغ) لم يصدر أي بيان رسمي من الرباط بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمّه) أن الوفد سيجري جولة تشمل: المغرب، والأردن وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري.

بدورها نقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية عن سفارة واشنطن لدى عمّان أن الجولة بدأت، الاثنين، وتختتم الجمعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، سيعقد في يونيو/حزيران المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها بعد أيام، تُعرف إعلاميًا بـ“صفقة القرن“.