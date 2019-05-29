آل شيخ بنشر إنجازتة خلال توليه هيئة الترفيه

نشر المستشار تركي ال شيخ ،رئيس هيئة الترفيه، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يتحدث خلاله عن أبرز ما حققه خلال 150يوماً منذ توليه رئيساً للهيئة.

وخلال هذه الفترة شهدت صناعة الدراما والسينما العربية طفرة على كافة الأصعدة عقب تولى آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، وذلك بعد نجاحه الكبير فى احداث تغييرات عديدة وطفرة فى الرياضة العربية عامة والسعودية بشكل خاص، ثمثلت فى اتفاقيات عالمية لدعم الترفيه مع الولايات المتحده ، بريطانيا ومصر ، اضافة الى ترخيص العروض الحية فى المقاهى والمطاعم .