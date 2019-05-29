قرقاش: السياسة الخارجية مرآة للنجاح الأمني والتنموي

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن السياسة الخارجية الناجحة أساسها الشفافية مع الأخ والصديق والحكمة وحسن التدبير في إدارة العلاقات مع الدول.
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أيار 28، 2019: وهي أيضا مرآة للنجاح الأمني والتنموي وشبكة العلاقات والصداقات.
وختم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول: فلا يمكن للسياسة الخارجية إلا أن تكون انعكاسا لعقلانية التوجه ولتماسك البيت الداخلي.
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