انخفاض التضخم السنوي في الجزائر

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن التضخم السنوي في الجزائر انخفض إلى 4 بالمئة في أبريل، من 4.1 بالمئة في الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار بعض السلع الغذائية.
ونقلت وكالة رويترز عن الديوان الوطني للإحصائيات، إن مؤشر أسعار المستهلكين استقر دون تغير يذكر عن الشهر السابق في أبريل.
وتراجعت أسعار الأسماك والبطاطس في الجزائر 4.9 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والخضروات 2.6 بالمئة و3.13 بالمئة.
وطبقت الجزائر قيودا على استيراد بعض السلع، بما في ذلك السلع الغذائية، في مسعى لخفض الإنفاق بسبب تراجع إيرادات الطاقة في السنوات الأخيرة.
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