شكري وبومبيو يبحثان الأوضاع في الخليج وليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها منطقة الخليج وليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري تلقى اتصالا تليفونيا من بومبيو في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية.

وأوضح حافظ، في بيان للخارجية المصرية وفقا للعين الإخبارية، أن الوزيرين ناقشا سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدمًا وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزار بومبيو، مصر في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكد دعم الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن "الإرهاب أصبح خطرا يهدد كل حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط".