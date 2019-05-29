شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: لا حل إلا بتنازلات وحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس (الثلاثاء)، إلى حوار جاد وتقديم تنازلات متبادلة. وقال في الیوم الثاني من زيارته إلى الناحیة العسكرية السادسة: «إن السبیل الوحید لحل الأزمة التي تعیشها بلادنا يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء المتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار».

وأضاف أن سیادة الحوار تعني استعداد الجمیع إلى الاستماع بل إلى الإصغاء بكل روية وهدوء إلى الجميع، والتزام الحلول المناسبة دون تأخیر. ولفت نائب وزير الدفاع إلى أن الشعب المخلص لوطنه والمدرك لأهمیة الإسراع لإيجاد حلول لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، إنه لا ينسى بل لا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعینات.

وجدد الطلبة الجامعیون مظاهراتهم أمس وموقفهم الثابت مطالبين بالاستجابة لمطالب الشعب كافة، مؤكدين مساندتهم للحراك الشعبي المطالب بالتغییر في المشهد السياسي ورحیل رموز الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وخرج الطلبة عبر ولايات عدة في مسیرات سلمیة للمرة الـ5 على التوالي خلال الشهر الفضیل، إذ أكدوا مواصلة الحراك والاحتجاج إلى غاية رحیل رموز بوتفليقة والاستجابة إلى جمیع المطالب.

وجدد الطلبة، الذين لم تثنهم مشقة الصیام وارتفاع درجة الحرارة، موقفهم الرافض لتنظیم الانتخابات الرئاسیة في الـ4 من يوليو القادم، تحت إشراف رئیس الحكومة نور الدين بدوي ورئیس الدولة عبدالقادر بن صالح، معتبرين أن تنظیم هذا الموعد الانتخابي في ظل الأوضاع التي تعیشها البلاد يعد بمثابة إعادة النظام القديم بوجوه جديدة.