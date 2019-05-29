شكرا لقرائتكم خبر عن هنت: «الانفصال» دون اتفاق.. انتحار سياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت من أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ومن خلال انتخابات عامة سيكون «انتحارا سياسيا». وقال في تصريح له أمس (الثلاثاء) إنه سيحاول اكتساب المزيد من الوقت لتأمين صفقة جديدة لبريكست في حال فاز برئاسة الحكومة.

وكان هنت أعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها بحلول السابع من يونيو القادم.

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واعتبر مراقبون أن الفوز الساحق لحزب البريكست في انتخابات البرلمان الأوروبي يحمل دلالات عدة على أن المملكة المتحدة منقسمة بين مؤيد ومعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت نتائج الانتخابات على الشكل الآتي: حصل حزب البريكست على أكثر من 30% من الأصوات بما يترجم تقريبا إلى 28 مقعدا في البرلمان الأوروبي. فيما كان لافتا حصول الحزب الليبرالي الديموقراطي على 20% من عدد الأصوات. وجاء حزب العمال في المرتبة الثالثة، حيث إن التناقض في رأي الحزب العمالي (من ناحية يعلن تأييده لإجراء استفتاء ثانٍ ومن ناحية أخرى يغير أقواله)، دفع بالناخبين للتحول إلى الليبراليين الديموقراطيين الذين جاءوا برسالة واضحة: نود إلغاء البريكست والعدول عن القرار، وحل الحزب الأخضر في المرتبة الرابعة.

بينما جاءت المفاجأة بهزيمة أسوأ من المتوقع بالنسبة للحزب المحافظ الحاكم الذي جاء بالمرتبة الخامسة.