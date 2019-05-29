شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يقصف المليشيات في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ، أمس (الثلاثاء)، غارات عدة على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة، بينها منصات إطلاق صواريخ.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات قصفت مواقع تمركز المليشيات القريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة، وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ودبابتين وعدد من العربات العسكرية.

وكان مصدر عسكري بالمقاومة اليمنية المشتركة أعلن مساء (الأحد) القبض على قائد عسكري كبير في صفوف المليشيات وأسر العشرات، بينهم عدد من الضباط والقيادات الحوثية الميدانية في جبهة شمال الضالع، مع استمرار تقدم القوات في مناطق ما بعد شخب في تخوم وأطراف سليم والفاخر.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصدر قوله: إن قائد سلاح المدفعية الحوثية وقع في قبضة اللواء الأول صاعقة شمال الضالع.