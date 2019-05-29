شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"قوى البرلمان" يطالب بتفعيل مراكز تدريب العمال وموافاة اللجنة بخطة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بموافاة اللجنة بخطة التشغيل والتدريب، ومعرفة عدد فرص العمل التى توفرها وزارة القوى العاملة للشباب فى القطاع الخاص. وقال "الزنط"، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تريد معرفة معدلات التشغيل فى الفترة الحالية والإجراءات المتخذة لتوفير فرص عمل والحد من البطالة. Advertisements وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أهمية تفعيل مراكز التدريب لتأهيل العمال وتدريبهم وخلق كوادر وعمالة ماهرة مدربة، مطالبا بالرقابة على مراكز التدريب وتقييم أدائها بشكل مستمر.

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