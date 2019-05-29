شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بوضع خطة لنجاح منظومة محو الأمية فى تأدية دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عادل عامر، بوضع خطة ورؤية وإستراتيجية بآليات محددة للتعامل مع ملف محو الأمية، من خلاله تستطيع الهيئة العامة لتعليم الكبار أن تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وأن تكون مصر بلا أمية.

وأوضح عامر، أن الأمية تمثل خطر على المجتمع ولهذا لابد من آلية للقضاء عليها، مقترحا إلزام الخريجين بمحو أمية 10 أشخاص بحد أدنى شرطا لحصولهم على شهادة التخرج، أو مشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية فى محو أمية الأشخاص بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا أن هناك الكثير من الحلول ولكن لابد من رؤية للتعامل الجاد مع هذا الملف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة تعليم الكبار نجحت فى محو أمية ما يزيد عن 300 ألف مواطن، على الرغم أن المستهدف وفقا لخطة الدولة ما يقرب من 2 مليون أمى، لافتا إلى أن الهيئة تعانى من عدم امتلاك قاعدة بيانات بإجمالى عدد الأميين فى مصر، فى الوقت الذى يعزف فيه الكثير من المواطنين عن محو أميتهم.

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