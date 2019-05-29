شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخشى "أردوغان" من فتح ملفات فساد حزبه فى إسطنبول؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخشى من سيطرة المعارضة التركية على مدينة إسطنبول فى انتخابات البلدية المقرر لها فى يونيو المقبل، خاصة أن المعارضة حال فوزها فى انتخابات إسطنبول ستفتح كل تقارير الفساد التى تورط فيها حزب العدالة والتنمية التركى.

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وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهورى التركى فى مدينة إسطنبول، بمجرد إعلان فوزه فى انتخابات البلديات الماضية بدأ فى فتح ملفات فساد حزب أردوغان، وهو ما دفع الرئيس التركى إلى الضغط على اللجنة العليا للانتخابات التركية من أجل إعادة انتخابات إسطنبول من جديد.

ولفت طارق أبو السعد، إلى أن المعارضة التركية لن تتحمل كثيرا القرارات التعسفية للرئيس التركى، وفى حال حسمها لانتخابات إسطنبول خلال الانتخابات البلدية المقبلة ستبدأ فى كشف خروقات حزب أردوغان فى تلك المدينة.