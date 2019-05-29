لاعب الأسود يزور الوداد بـ”دونور” قبل نهائي الأبطال

حرص الدولي المغربي السابق، نور الدين النيبت، على زيارة كتيبة الوداد الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، لتحفيز المجموعة المقبلة على خوض مباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي الرياضي التونسي.

ونشر الوداد الرياضي صورة للنيبت واحد من اللاعبين السابقين بالوداد الرياضي، على هامش الحصة التدريبية التي خاضتها المجموعة بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، استعداداً للنهائي.

هذا ويتأهب ممثل الكرة الوطنية إلى السفر صوب تونس، غداً الأربعاء، تأهباً لإياب نهائي “تشامبيونز ليغ” الذي سيٌقام بملعب رادس الأولمبي لحدود الان، علماً أن لقاء الذهاب بين الطرفين قد أقيم بمركب الأمير مولاي عبد الله، وانتهى بتعادل إيجابي هدف في كل مرمى.