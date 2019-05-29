ابتسام لعروسي تبكي بسبب والدها – فيديو

أثارت الفنانة ابتسام لعروسي، تعاطف الجمهور، بعد ظهورها، أخيرا، وهي تبكي عند حديثها عن والدها المتوفى، الذي خلف مماته فراغا كبيرا في حياتها.

واستسلمت لعروسي لدموعها، عند حديثها عن والدها في برنامج “فلورز” على قناة “شدىtv”، وقالت عن الأمر: “ليس سهلا أن ينطق والدك اسمك ضمن آخر الكلمات، التي نطق بها في حياته، وليس سهلا الإمساك بيده، ورجله وأن يتوفى بعدها أمام عينيك، كنت بجانبه في آخر أنفاسه، لقد اشتقت إليه، ولمناداته بكلمة بابا، والحديث معه” .

وأضافت لعروسي، في حديثها: “عندما أسمع كلمة بابا يزداد حنيني له، لقد ترك فراغا في حياتي، أشتاق إليه لدرجة الحديث مع نفسي، كأنني أتحدث معه، فعلا أمر صعب أن تفقد شخصا كان سندا لك”.

يذكر أن العروسي غابت هذه السنة عن الأعمال الرمضانية، حتى عن الجزء الثاني من مسلسل رضاة الوالدة، على الرغم من أنها كانت من بين أبطال جزئه الأول.